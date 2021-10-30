 
مباشر
عاجل
بوتين يدعو دول مجموعة العشرين إلى الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا

وفاة أسطورة الكرة الجزائرية سرباح.. أحد ضحايا "فضيحة خيخون"

الرياضة

وفاة أسطورة الكرة الجزائرية سرباح.. أحد ضحايا
@fifaworldcup_ar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmet

توفي الحارس الجزائري السابق، مهدي سرباح، الذي كان ضمن تشكيلة منتخب بلاده حين حقق إنجاز الفوز على ألمانيا الغربية في مونديال 1982، أمس الجمعة، عن 68 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، الحارس الدولي السابق، بحسب ما نقل عنه الموقع الرسمي للاتحاد، قائلا: "بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا بحزن عميق، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، مهدي سرباح، حارس المرمى السابق للمنتخب الوطني الجزائري".

وتقدم عمارة باسمه وباسم "كل عائلة كرة القدم الجزائرية بأحر عبارات التعازي لعائلة الفقيد".

وكان سرباح، بدأ مسيرته الكروية في اتحاد الجزائر عام 1969، قبل أن ينضم إلى شبيبة القبائل عام 1972، حيث قضى ثمانية مواسم، حتى رحل عنه للالتحاق برائد القبة، الذي دافع عن ألوانه من 1980 حتى 1982، وأحرز معه لقب الدوري الجزائري في 1981.

وتضمنت مسيرة سرباح، تجربة واحدة في الخارج حين دافع عن ألوان مانيك مونتريال الكندي (1982- 1983)، قبل أن يعود إلى صفوف رائد القبة الذي أنهى معه مسيرته عام 1986 وهو في الثالثة والثلاثين من عمره.

وكان سرباح من ركائز المنتخب الجزائري، الذي خاض معه 62 مباراة دولية، أبرزها في نهائيات مونديال إسبانيا عام 1982، حين حقق المنتخب الجزائري فوزا تاريخيا على ألمانيا الغربية 2-1 في دور المجموعات، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للتأهل نتيجة ما عرف بـ"فضيحة خيخون"، بعدما تغلب الألمان على الجار النمساوي 1-0، في نتيجة كانت كافية لهما لكي يحسما تأهلهما الى الدور الثاني على حساب "ثعالب الصحراء".

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا