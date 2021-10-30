وفاة أسطورة الكرة الجزائرية سرباح.. أحد ضحايا "فضيحة خيخون"

توفي الحارس الجزائري السابق، مهدي سرباح، الذي كان ضمن تشكيلة منتخب بلاده حين حقق إنجاز الفوز على ألمانيا الغربية في مونديال 1982، أمس الجمعة، عن 68 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، الحارس الدولي السابق، بحسب ما نقل عنه الموقع الرسمي للاتحاد، قائلا: "بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا بحزن عميق، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، مهدي سرباح، حارس المرمى السابق للمنتخب الوطني الجزائري".

وتقدم عمارة باسمه وباسم "كل عائلة كرة القدم الجزائرية بأحر عبارات التعازي لعائلة الفقيد".

وكان سرباح، بدأ مسيرته الكروية في اتحاد الجزائر عام 1969، قبل أن ينضم إلى شبيبة القبائل عام 1972، حيث قضى ثمانية مواسم، حتى رحل عنه للالتحاق برائد القبة، الذي دافع عن ألوانه من 1980 حتى 1982، وأحرز معه لقب الدوري الجزائري في 1981.

وتضمنت مسيرة سرباح، تجربة واحدة في الخارج حين دافع عن ألوان مانيك مونتريال الكندي (1982- 1983)، قبل أن يعود إلى صفوف رائد القبة الذي أنهى معه مسيرته عام 1986 وهو في الثالثة والثلاثين من عمره.

وفاة الحارس السابق 🇩🇿 للمنتخب الجزائري مهدي سرباح. شارك في نهائيات كأس العالم 1982 FIFA وكان ضمن التشكيلة الأساسية التي فازت أمام المانيا.



🤲 تعازينا الخالصة لعائلة الفقيد وكل أسرة كرة القدم الجزائرية. pic.twitter.com/djZ37pyWKq — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) October 29, 2021

وكان سرباح من ركائز المنتخب الجزائري، الذي خاض معه 62 مباراة دولية، أبرزها في نهائيات مونديال إسبانيا عام 1982، حين حقق المنتخب الجزائري فوزا تاريخيا على ألمانيا الغربية 2-1 في دور المجموعات، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للتأهل نتيجة ما عرف بـ"فضيحة خيخون"، بعدما تغلب الألمان على الجار النمساوي 1-0، في نتيجة كانت كافية لهما لكي يحسما تأهلهما الى الدور الثاني على حساب "ثعالب الصحراء".

المصدر: وكالات