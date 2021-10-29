رسميا.. بنزيما خارج تشكيلة ريال مدريد أمام إلتشي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة من 23 لاعبا لفريقه لمواجهة مضيفه إلتشي يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخلت تشكيلة ريال مدريد من الثنائي، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بسبب الكدمة التي أُصيب بها في قدمه، منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، ولاعب خط الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي خروج مصابا من لقاء "الكلاسيكو" ضد برشلونة (2-1) يوم الأحد الماضي، على ملعب "كامب نو".

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بينما شهدت القائمة عودة الكرواتي لوكا مودريتش، إضافة إلى إيسكو بعد تعافيه من الإصابة.

وفي ما يلي قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشي:

لحراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، توني فويدياس

لخط الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، دافيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو فرنانديز، مارسيلو، فيرلاند ميندي

لخط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، لوكاس فاسكيز، إيسكو، إدواردو كامافينغا، أنطونيو بلانكو

لخط الهجوم: إدين هازارد، ماركو أسينسيو، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس، وماريانو دياز.

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ويحتل ريال مدريد، حامل اللقب، مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، برصيد 21 نقطة (حصدها من 10 مباريات)، متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ريال سوسييداد.

بينما يشغل إلتشي المركز الخامس عشر على سلم ترتيب "الليغا" برصيد 10 نقاط.

المصدر: وكالات