جدول الدوري الإسباني بعد هزيمة برشلونة وتعادل قطبي مدريد وفوز ريال سوسييداد

انفرد فريق ريال سوسييداد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، من بوابة مضيفه سيتا فيغو بفوزه عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، في الجولة الـ11 لليغا.

وتربع ريال سوسييداد على عرش صدارة الدوري برصيد 24 نقطة، متجاوزا بفارق نقطتين فريقي ريال مدريد وإشبيلية، اللذين سقطا في فخ التعادل أمام مضيفيهما أوساسونا وريال مايوركا على الترتيب.

كما سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام مضيفه ليفانتي (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" بمدينة فالنسيا.

بينما مني فريق برشلونة بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه رايو فاليكانو العائد إلى دوري الأضواء، (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، ما أدى إلى إقالة مدربه الهولندي رونالدو كومان.

twitter/LaLiga

وفي ما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الجولة الـ11 لليغا:

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1- ريال سوسييداد – 24 نقطة

2- ريال مدريد – 21 نقطة (10 مباريات)

3- إشبيلية – 21 نقطة (10 مباريات)

4- ريال بيتيس – 21 نقطة

5- رايو فاليكانو – 19 نقطة

6- أتلتيكو مدريد – 19 نقطة (10 مباريات)

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7- أوساسونا – 19 نقطة

8- أتلتيك بيلباو – 17 نقطة (10 مباريات)

9- برشلونة – 15 نقطة (10 مباريات)

10- إسبانيول – 14 نقطة

11- فالنسيا – 13 نقطة

12- ريال مايوركا – 13 نقطة

13- فياريال – 12 نقطة (10 مباريات)

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14- سيلتا فيغو – 10 نقاط

15- إلتشي – 10 نقاط

16- ديبورتيفو ألافيس – 9 نقاط (10 مباريات)

17- غرناطة – 8 نقاط (10 مباريات)

18- قاديش – 8 نقاط

19- ليفانتي – 6 نقاط

20- خيتافي – 3 نقاط.

twitter/LaLiga

المصدر: RT