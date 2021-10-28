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أتلتيكو مدريد يعود خائبا إلى دياره (فيديو)

الرياضة

أتلتيكو مدريد يعود خائبا إلى دياره (فيديو)
Reuters /Pablo Morano
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خرج فريق أتلتيكو مدريد بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه ليفانتي (2-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" مرتين عبر كل من المهاجمين الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي ماثيوس كونها في الدقيقتين (12 و76) على الترتيب.

 وعادل لاعب خط الوسط المقدوني في كل مرة من ركلتي جزاء في الدقيقتين (37 و90) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" بمدينة فالنسيا.

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وأهدر أتلتيكو مدريد نقطتين ثمينتين كانتا في متناوله، واكتفى بواحدة رفع بها رصيده إلى 19 نقطة، وتراجع إلى المركز السادس في جدول ترتيب الليغا.

في المقابل، كسب ليفانتي نقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 6 نقاط، يشغل بها المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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