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ريال مدريد يقع في كمين أوساسونا

الرياضة

ريال مدريد يقع في كمين أوساسونا
Reuters /Juan Medina
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سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه أوساسونا في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واكتفى ريال مدريد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب على في معقله ملعب "سانتياغو برنابيو" وأمام جماهيره، رفع بها رصيده إلى 21 نقطة، ويحتل صدارة الدوري بفارق الأهداف عن وصيفه إشبيلية الذي تعادل بدوره وبالنتيجة ذاتها أمام مضيفه ريال مايوركا.

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بينما رفع أوساسونا رصيده بعد هذه المقطة الثمينة التي حصل عليها في ملعب "سانتياغو برنابيو" الشهير، إلى 19 نقطة ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب الليغا

المصدر: RT 

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