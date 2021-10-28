ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد صيام بنزيما وسواريز

احتفظ الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بصدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد نهاية مباريات الجولة الـ11 من "الليغا" مساء الخميس، رغم صيامه عن التهديف في آخر مباراتين.

ويتصدر بنزيما الترتيب برصيد 9 أهداف، متقدما بفارق 3 أهداف على الثلاثي الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، والإسبانيين ميكيل أويارزابال لاعب خط وسط ريال سوسييداد، وراؤول دي توماس مهاجم إسبانيول.

twitter/LaLiga

وفي ما يلي ترتيب هدافي "لا لغيا" بعد منافسات الجولة الـ11:

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1- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 9 أهداف

2- الإسباني راؤول دي توماس (إسبانيول) – 6 أهداف

2- الأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد) – 6 أهداف

2- الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) – 6 أهداف

5- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 5 أهداف

5- النيجيري أرنوت جروينفيلد (فياريال) – 5 أهداف

7- الإسباني خوان ميغيل خمينيز لوبيز (ريال بيتيس) – 4 أهداف

7- أنطوني لوزانو (قاديش) – 4 أهداف

7- الإسباني خوسي لويس موراليس (ليفانتي) – 4 أهداف

7- الإسباني سانتي مينا (سيلتا فيغو) – 4 أهداف

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7- الأرجنتيني إيريك لاميلا (إشبيلية) – 4 أهداف

7- الهولندي ممفيس ديباي (برشلونة) – 4 أهداف

7- الإسباني ألفارو غارسيا (رايو فاليكانو) – 4 أهداف

7- الإسباني رفائيل مير فيسينتي (إشبيلية) – 4 أهداف

7- البرازيلي ويليان خوسي دي سيلفا (ريال بيتيس) – 4 أهداف

7- الكولومبي راداميل فالكاو (رايو فاليكانو) – 4 أهداف

17- البرتغالي غونزالو غويديس (فالنسيا) – 3 أهداف

17- الإسباني كارلوس سولر باراغان (فالنسيا) – 3 أهداف

17- بورخا ايغليسياس (ريال بيتيس) – 3 أهداف

17- الإسباني ماركو أسينسيو (ريال مدريد) – 3 أهداف

17- الإسباني خوسي لويس سامارتين ماتو (ديبورتيفو ألافيس) – 3 أهداف

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17- الأرجنتيني أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد) – 3 أهداف

17- الإسباني إياغو أسباس (سيلتا فيغو) – 3 أهداف

17- المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – 3 أهداف

17- الإسباني أرتيز إيلوستوندو (ريال سوسييداد) – 3 أهداف

17- الفرنسي راندي نتيكجا (رايو فاليكانو) – 3 أهداف

17- الإسباني إينياكي ويليامز (أتلتيك بيلباو) – 3 أهداف.

twitter/LaLiga

المصدر: RT