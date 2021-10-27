حقيقة وفاة المعلق المصري الشهير مدحت شلبي

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية كالنار في الهشيم خبر وفاة الإعلامي والمعلق الرياضي المصري الشهير مدحت شلبي بسبب أزمة قلبية مفاجئة، قبل أن يتم تكذيب تلك الإشاعات.

وانتشر خبر منسوب للناقد الرياضي المصري علاء عزت، يؤكد وفاة المعلق الشهير، لكن عزت أعلن في وقت لاحق سرقة حسابه على "فيسبوك"، وقيام الهاكر بنشر الشائعة غير الصحيحة عن وفاة شلبي.

كما أكد الإعلامي المصري مهيب عبد الهادي، أن شلبي بخير ولا صحة لشائعة وفاته.

ومن المقرر أن يعلق شلبي على مباراة الأهلي والإسماعيلي التي ستقام في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2021\2022.

يذكر أن شلبي يعد من أبرز معلقي ومقدمي البرامج الرياضية في مصر، وسبق له أن شغل منصب المدير الإعلامي والمتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المصري لمدة 10 سنوات.

المصدر: وكالات