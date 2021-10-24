بالفيديو.. مقاتل يطفئ الأنوار على منافسه بالضربة القاضية خلال 18 ثانية فقط!
فاز البولندي ماريش بودزيانوفسكي على السنغالي سيرين عثمان في النزال الذي جمعهما أمس السبت ضمن بطولة اتحاد KSW للفنون القتالية المختلطة MMA.
وأسقط المقاتل البولندي البالغ 44 عاما منافسه السنغالي البالغ 45 عاما على أرضية الحلبة بالضربة القاضية بعد 18 ثانية فقط على بداية الجولة الأولى من النزال.
The KO 💣 heard around the world!! 🔥🤯💥— KSW (@KSW_MMA) October 24, 2021
PUDZIANOWSKI finishes the giant BOMBARDIER! #KSW64pic.twitter.com/ffydfzgKPv
OH BOY!!! #KSW64— KSW (@KSW_MMA) October 23, 2021
This is actually happening!!
5 x World's Strongest Man
🇵🇱 PUDZIANOWSKI 🌍💪
2 x King of the Arenas
🇸🇳 BOMBARDIER 👑🏟️ pic.twitter.com/qhxyE3Lcly
وهذا الانتصار، هو الـ16 للمقاتل البولندي خلال مسيرته الاحترافية، فيما تجرع السنغالي خسارته الأولى بعد انتصارين في مسيرته.
المصدر: KSW_MMA/twitter
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