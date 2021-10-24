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بالفيديو.. مقاتل يطفئ الأنوار على منافسه بالضربة القاضية خلال 18 ثانية فقط!

الرياضة

بالفيديو.. مقاتل يطفئ الأنوار على منافسه بالضربة القاضية خلال 18 ثانية فقط!
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فاز البولندي ماريش بودزيانوفسكي على السنغالي سيرين عثمان في النزال الذي جمعهما أمس السبت ضمن بطولة اتحاد KSW للفنون القتالية المختلطة MMA.

وأسقط المقاتل البولندي البالغ 44 عاما منافسه السنغالي البالغ 45 عاما على أرضية الحلبة بالضربة القاضية بعد 18 ثانية فقط على بداية الجولة الأولى من النزال.

وهذا الانتصار، هو الـ16 للمقاتل البولندي خلال مسيرته الاحترافية، فيما تجرع السنغالي خسارته الأولى بعد انتصارين في مسيرته.

المصدر: KSW_MMA/twitter

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