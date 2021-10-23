شاهد.. "هالك" الروسي يجر سيارة إطفاء تزن 14 طنا ويحقق رقما قياسيا (فيديو)

تمكن البطل الروسي سيرغي أغاجانيان الملقب بـ"هالك" من جر سيارة إطفاء مليئة بالمياه تزن 14.3 طن لمسافة 19 مترا خلال دقيقة واحدة و27 ثانية.

ونجح أغاجانيان في تحديه الذي أقيم في مركز الإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ الروسية بمدينة نوغينسك في ضواحي العاصمة موسكو، وهو ينفخ وسادتي تدفئة طبية حتى انفجارهما.

وسجل أغاجانيان الذي يترأس منظمة "الاتحاد الروسي للقوة القصوى" رقما قياسيا جديدا على الصعيدين، المحلي في روسيا والعالم.

ويشتهر أغاجانيان بتحقيقه العديد من الأرقام القياسية العالمية في هذا النوع من التحديات.

В аэропорту Казани установлен новый рекорд России мира по тракпулу.



Житель Подмосковья Сергей Агаджанян протащил самолет Bombardier массой около 15 тонн, одновременно надувая до разрыва 3 грелки.



Поздравляем! pic.twitter.com/Z7tZEeYE4N — Снег (@SnegTatar) September 11, 2020

Любите ли вы русскую литературу так, как силач из Подмосковья Сергей Агаджанян? Он перетянул 17-тонный легендарный трамвай «Аннушка» за 7 минут! pic.twitter.com/u5nqLpd3tp — Наша страна Россия (@therusfed) September 22, 2019

Подмосковный силач Сергей Агаджанян сдвинул с места теплоход весом 170 тонн. И при этом он ещё надул и лопнул две грелки pic.twitter.com/MVZhgkC34b — Наша страна Россия (@therusfed) September 24, 2019

المصدر: نوفوستي