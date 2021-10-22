صلاح عن الاستمرار مع ليفربول: أريد البقاء ولكن الأمر ليس بيدي (فيديو)

قال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إنه يرغب في الاستمرار في صفوف "الريدز" حتى اعتزاله، لكن مستقبله في ملعب "أنفيلد" ليس بيده.

ويرتبط صلاح البالغ 29 عاما بعقد مع ليفربول حتى يونيو عام 2023.

وقال صلاح لشبكة سكاي سبورتس: "أود البقاء مع ليفربول حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك. الأمر ليس بيدي".

وأضاف: "يعتمد الأمر على ما يريده النادي، وليس علي. في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق. سيصيبني هذا بالحزن".

وتابع قائلا: "الأمر صعب، لا أريد التحدث عنه، سيجعلني حزينا للغاية .. دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

🗣 "It's not in my hands."#LFC forward Mohamed Salah says he would like to remain at the club for the rest of his career ⤵️ pic.twitter.com/GtaWPd3blW — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 22, 2021

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ويتصدر صلاح قائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 7 أهداف متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

يذكر أن ليفربول سيحل ضيفا على مانشستر يونايتد بعد غد الأحد على ملعب "أولد ترافورد" في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: رويترز