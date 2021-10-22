حمدي النقاز يثير أزمة في الدوري السعودي

أثارت مشاركة الدولي التونسي حمدي النقاز مع الأهلي أزمة للفريق بعد مباراته أمام الطائي في الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن النادي الأهلي، مطلع الشهر الجاري، تعاقده رسميا مع حمدي النقاز في صفقة انتقال حر لنهاية الموسم الكروي الجاري.

وكان النقاز وقع لصفوف الزمالك لمدة 3 مواسم، ولكن لم يتم قيده بسبب العقوبات على القلعة البيضاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي حرمت النادي المصري من القيد لفترتي انتقالات، مما جعله ينتقل لصفوف الأهلي السعودي.

وأكد زين الصادر نائب رئيس نادي الطائي، أن فريقه تقدم باحتجاج رسمي ضد الأهلي، بسبب عدم قانونية مشاركة حمدي النقاز في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس.

وشارك حمدي النقاز في ثاني مبارياته مع الأهلي أمام الطائي، وحقق فيها الفريق الفوز بنتيجة 2-1.

الجزيرة |

ادارة نادي الطائي تقدم احتجاجا ضد الأهلي بحجة عدم نظامية مشاركة اللاعب حمدي النقاز. pic.twitter.com/jOLnBfJeJ5 — Diario Ahli (@diarioAFC) October 21, 2021

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وقال نائب رئيس الطائي في تصريحات تلفزيونية: "انتقال اللاعب التونسي لم يكن وهو لاعب حر، ومشاركته غير قانونية مع الأهلي، وتقدمنا بإحتجاج رسمي".

وأضاف: "فريقي حصل على وثائق تثبت أن حمدي النقاز انتقل مؤقتا للأهلي من نادي الزمالك المصري، وليس كلاعب حر، وهو ما يعد مخالفا".

وطالب الطائي في شكواه باحتساب نتيجة مباراته أمام الأهلي بسبب عدم قانونية مشاركة اللاعب التونسي، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ويحتل فريق الطائي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثامن بـ11 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"