رئيس نادي الأهلي المصري يتعرض لأزمة صحية

تعرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري لأزمة صحية طارئة.

وجاء ذلك عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء الأربعاء لتكريم كل من الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

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وتم نقل الكابتن محمود الخطيب لأحد المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والإشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.

جدير بالذكر أن الخطيب أعلن ترشحه في الانتخابات المقبلة لنادي "القلعة الحمراء" للدورة الثانية على التوالي.

المصدر: RT

ناصر حاتم