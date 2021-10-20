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إبطال قرار إيقاف شيكابالا 8 مباريات

الرياضة

إبطال قرار إيقاف شيكابالا 8 مباريات
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 قررت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية بطلان قرار إيقاف محمود عبد الرازق المعروف بـ"شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 8 مباريات.

وتقدم "شيكابالا" بطعن في لجنة التسوية والتحكيم الرياضي، ضد قرار إيقافه 8 مباريات بقرار من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري.

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وقررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة تخفيض عقوبة إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا"، من 8 شهور لـ 8 مباريات، بعد الاستئناف الذي تقدم به اللاعب خلال الفترة الماضية.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت في وقت سابق إيقاف شيكابالا، قائد الفريق، لمدة 8 شهور وتغريمه 500 ألف جنيه، بسبب ما بدر من اللاعب عقب مباراة فريقه أمام البنك الأهلي في نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقررت لجنة التظلمات تخفيض عقوبة اللاعب لـ 8 مباريات (بدلا من 8 شهور) وتخفيض غرامته المالية لـ 250 ألف جنيه (بدلا من ألف جنيه)، ما اعترض عليه قائد الزمالك مهددا باللجوء للاتحاد الدولي "الفيفا".

المصدر: RT

ناصر حاتم

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