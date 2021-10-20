إبطال قرار إيقاف شيكابالا 8 مباريات
قررت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية بطلان قرار إيقاف محمود عبد الرازق المعروف بـ"شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 8 مباريات.
وتقدم "شيكابالا" بطعن في لجنة التسوية والتحكيم الرياضي، ضد قرار إيقافه 8 مباريات بقرار من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري.
وقررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة تخفيض عقوبة إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا"، من 8 شهور لـ 8 مباريات، بعد الاستئناف الذي تقدم به اللاعب خلال الفترة الماضية.
وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت في وقت سابق إيقاف شيكابالا، قائد الفريق، لمدة 8 شهور وتغريمه 500 ألف جنيه، بسبب ما بدر من اللاعب عقب مباراة فريقه أمام البنك الأهلي في نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقررت لجنة التظلمات تخفيض عقوبة اللاعب لـ 8 مباريات (بدلا من 8 شهور) وتخفيض غرامته المالية لـ 250 ألف جنيه (بدلا من ألف جنيه)، ما اعترض عليه قائد الزمالك مهددا باللجوء للاتحاد الدولي "الفيفا".
المصدر: RT
ناصر حاتم
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.