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بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بالسجن 5 سنوات على مدرب الزمالك السابق

الرياضة

بتهمة الاعتداء الجنسي.. الحكم بالسجن 5 سنوات على مدرب الزمالك السابق
AFP TONY KARUMBA
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حكم على الصربي ميلوتين سريدوييفيتش الشهير بـ"ميتشو" مدرب الزمالك السابق، بحبسه لمدة 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ، بتهمة الاعتداء الجنسي أثناء فترة إقامته في جنوب إفريقيا.

وأشارت صحيفة idiskitimes الجنوب إفريقية، إلى أن المحكمة أصدرت الحكم ضد ميتشو، لارتكابه أفعال فاضحة تم تصنيفها على إنها اعتداء جنسي تجاه إحدى السيدات التي تعمل في قسم VIP في ملعب ولفسون في جنوب إفريقيا.

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وأوضحت الصحيفة، أن العقوبة صدرت بحق المدرب الأسبق لأورلاند بايراتس والحالي لمنتخب زامبيا، بالسجن لمدة 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ، عن الحادث الذي وقع في ديسمبر 2020، بينما حصل الفريق القانوني الذي يُدافع عن ميتشو على إذن من أجل استئناف الحكم.

وتولى ميتشو قيادة الزمالك بداية موسم 2019-2020 ورحل بعد أقل من 4 أشهر على تعيينه، عقب خسارة لقب السوبر المحلي ضد الأهلي 2-3، والهزيمة من مازيمبيي وإنبي، في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري، وفاز بكأس مصر على بيراميدز في النهائي.

المصدر: idiskitimes 

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