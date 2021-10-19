شاهد.. استقبال أسطوري لـ"بيغ رامي" في مصر وموكبه يجوب شوارع القاهرة

حظي المصري ممدوح السبيعي، الملقب بـ"بيغ رامي"، بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام 2021، باستقبال حافل لدى وصوله إلى مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوج "بيغ رامي" بلقب مستر أولمبيا الأسبوع الماضي للعام الثاني على التوالي، ليصبح أول عربي وإفريقي يتوج بأهم لقب في عالم رياضة كمال الأجسام مرتين متتاليتين.

واستقبل السبيعي في مطار القاهرة الدولي وفد من وزارة الشباب والرياضة، نيابة عن الوزير أشرف صبحي، وإسلام قرطام، رئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، بالإضافة لعدد كبير من أهالي قرية "السبيعية" بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأس "بيغ رامي".

وحرصت الجماهير ووسائل الإعلام على التواجد في مطار القاهرة الدولي منذ الصباح الباكر، لتكريمه بعد الإنجاز التاريخي.

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وصول بيج رامي "مستر اولمبيا " أرض مصر pic.twitter.com/aCDpcxYLlI — 🇪🇬 Ahmed Sameh (@EgyptWithAhmed) October 19, 2021

بأتوبيس مكشوف 🚌😮 استقبال مبهر للبطل العالمي "مستر أولمبيا" #بيج_رامي عقب وصوله إلى مصر 🇪🇬💪#TeNTVpic.twitter.com/AG8TEyGnSq — TeN TV (@TeNTVEG) October 19, 2021

استقبال حافل للبطل العالمي #بيج_رامي لدى وصوله #القاهرة بعد تتويجه التاريخي بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي 💪🇪🇬♥️#Big_Ramy | #mrolympia2021pic.twitter.com/WIyYCgh5kY — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) October 19, 2021

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واستقل "بيغ رامي" حافلة مكشوفة خصصت لتطوف به شوارع القاهرة احتفالا بإنجازه التاريخي، حتى توصله إلى آخر محطاته عند أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الأهرامات.

المصدر: وكالات