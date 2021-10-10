كم تقاضى "بيغ رامي" لفوزه بمستر أولمبيا ولمن أهدى انتصاره؟ (فيديو وصور)

حافظ المصري ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيغ رامي" على لقبه العالمي بطلا لمستر أولمبيا لكمال الأجسام للعام الثاني على التوالي بعد تتويجه فجر اليوم الأحد بلقب البطولة لعام 2021.

وبيغ رامي هو أول مصري وعربي يحقق لعامين متتاليين "مستر أولمبيا" البطولة الأكبر والأشهر برياضة كمال الأجسام.

المراكز الخمسة الأولى والجوائز المالية:

- المركز الأول المصري ممدوح السبيعي 400 ألف دولار.

- المركز الثاني الأمريكي براندون كاري 150 ألف دولار.

- المركز الثالث الإيراني هادي شوبان 100 ألف دولار.

- المركز الرابع الأمريكي هانتر لابرادا 40 ألف دولار.

- المركز الخامس الإنجليزي نك والكر 35 ألف دولار.

وفور إعلان فوزه بالجائزة قال السبيعي: "أشكر جمهوري حول العالم وأريد أن أهدي الجائزة، لروح جورج بيترسون، ولصديقي رضوان الذي توفى والده منذ يومين ومع ذلك لم يتركني بمفردي، وأهدي فوزي أيضا لعائلتي وعائلة دينيس جيمس وإلى مدربيّ تشاد نيكولز ودينيس وولف وأريد أن أشكر جميع أصدقائي وبشكل خاص محمد محسن ومحمد عصب.

وأضاف: "أعد جمهوري حول العالم سأفعل المستحيل ليبقوا سعداء".

وعند سؤاله هل ممكن أن يحقق اللقب مرة ثالثة؟ أجاب "بيغ رامي": "إن شاء الله سأحقق اللقب مرات عديدة أخرى".

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وقبل عدة أيام من انطلاق مستر أولمبيا 2021 توفي نجم كمال الأجسام الأمريكي، جورج بيترسون، بشكل مفاجئ. ولم يتم الإعلان عن سبب وفاته، ولكن العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى أن سبب الوفاة قد يرجع إلى مشاكل تتعلق بمدرات البول التي يستخدمها لاعبو كمال الأجسام لتطرد السوائل المحتبسة في الجسم قبل المشاركة في البطولات الكبرى.

المصدر: mrolympia.com