"الشتاء هنا"..استقبال حافل بـ"بيغ رامي" في مطار جون كينيدي بنيويورك (صور)

استقبلت شركة مصر للطيران في مطار جون كينيدي بنيويورك البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي Big Ramy" عقب حصوله على لقب مستر أوليمبيا 2021 لكمال الأجسام.

ويعود بطل كمال الأجسام والفائز بلقب مستر أولمبيا إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، بعد أن تم تأجيل عودته 24 ساعة.

وشهد استقباله بالمطار وعلى متن رحلة مصر للطيران حفاوة كبيرة من الحضور، وأطقم عمل مصر للطيران مع عبارة "الشتاء هنا" winter is here، في إشارة إلى العبارة التي اعتاد البطل استخدامها في مؤتمراته الصحفية في أولمبيا قبل نيله القب خلال العامين الماضيين "Winter is coming" وهي اقتباس عن فيلم Game of Thrones الشهير.

ومن ناحية أخرى، قام الركب الطائر للرحلة بتقديم قالب حلوى حمل صور البطل المصري ورحبوا به على الرحلة من خلال النداء الصوتي.

كما تم تزيين مقاعد الرحلة بوضع صورة بيغ رامي على غطاء مسند الرأس بالمقاعد، وقد حرص طاقم الرحلة والركاب المسافرين على التقاط الصور التذكارية للاحتفال بالبطل العالمي على متن الطائرة، تقديرا لفوزه بالبطولة ورفعه علم مصر.

وتعد مصر للطيران هي الناقل الرسمي للبطل المصري بيغ رامي منذ عام 2020 وأتت هذه الرعاية في ضوء اهتمام الناقل الوطني برعاية أبطال الرياضات المصرية.

كما تم تجهيز استقبال حافل أعدته الشركة الراعية فور خروج "بيغ رامي" من المطار، باستقلاله حافلة مكشوفة، سيتجول بها في شوارع القاهرة.

وشهدت قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ استعدادات مكثفة استعدادا لاستقبال بطل مستر أولمبيا، حيث قام عدد من جيران وأقارب "بيغ رامي"، بوضع ملصقات على السيارات وكذلك طباعة قمصان تحمل صوره، وذلك للذهاب إلى مطار القاهرة الدولي لاستقباله .

واحتفظ المصري البالغ 37 عاما للعام الثاني على التوالي بلقب مستر أولمبيا (اللقب الأكثر شهرة في كمال الأجسام).

وتوج المصري بلقب البطولة لعام 2021، ضمن الحدث الذي استضافته مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتفوق بيغ رامي على منافسه الأمريكي براندون كاري وصيف عام 2019 من مستر أولمبيا، ووصيف العام الماضي الذي فاز به بيغ رامي كأول مصري في التاريخ.

المصدر: RT

أحمد الأشقر