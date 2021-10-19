شكوك حول مشاركة دجوكوفيتش في بطولة أستراليا على خلفية لقاح كورونا

حذر مسؤول محلي الثلاثاء من أن نجوم التنس غير الملقحين ضد كورونا قد لا يحصلون على تأشيرات للعب في بطولة أستراليا المفتوحة، مما ألقى بظلال من الشك على مشاركة الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وأشار دان أندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية إلى أنه لا يتوقع استثناءات للقوانين الأسترالية الخاصة باللقاح المضاد لفيروس كورونا بالنسبة للمشاركين في أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم المقبل التي تنطلق بأستراليا في يناير المقبل.

وقال أندروز: "لا أعتقد أن لاعب التنس غير الملقح سيحصل على تأشيرة للدخول إلى هذا البلد".

وأضاف: "لا يهتم الفيروس بتصنيفك في الترتيب أو عدد البطولات الأربع الكبرى التي فزت بها"، وأنه "حتى في حال حصلوا على تأشيرة، فمن المحتمل أن يضطروا إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بخلاف ما سيحصل مع اللاعبين الآخرين الملقحين".

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في المقابل، أعرب دجوكوفيتش، المتوج 9 مرات في ملبورن والمصنف أولا عالميا، عن معارضته للقاحات، رافضا الإفصاح عما إذا كان قد حصل على اللقاح ضد فيروس كورونا.

ويسعى "دجوكو"، الفائز باللقب في أستراليا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، إلى فوز رابع تواليا ورفع رصيده من الألقاب الكبرى إلى 21 مع رقم قياسي جديد يفك به ارتباطه مع النجمين الاسباني رافائيل نادال، المصنف خامسا عالميا، والسويسري روجير فيدرر، الذي خرج من نادي العشرة الاوائل في التصنيف العالمي لمحترفي كرة المضرب الصادر يوم أمس، ليحتل المركز الحادي عشر.

وكان الصربي دجوكوفيتش فشل العام الماضي في أن يصبح أول لاعب يحرز الألقاب الأربعة الكبرى جميعها في موسم واحد منذ عام 1969، بخسارته نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر أمام الروسي دانييل مدفيديف.

المصدر: "أ ف ب"