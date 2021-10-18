التصنيف العالمي..التونسية جابر تصنع التاريخ

دخلت التونسية، أنس جابر، التاريخ بعد أن أصبحت أول لاعبة تنس عربية تدخل نادي العشر الأوليات بعد بلوغها نصف نهائي دورة أنديان ويلز الأمريكية.

وخاضت جابر دورة أنديان ويلز وهي تحتل المركز الرابع عشر حاليا في تصنيف المحترفات، وهو أفضل مركز احتله ممثل عربي في الفئتين، وهو المغربي يونس العيناوي في عامي 2003 و2004.

وبعد بلوغها الدور نصف النهائي، دخلت جابر نادي العشر الأوليات للمرة الأولى في مسيرتها، باحتلالها المركز الثامن.

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وقتها، وتحديدا في الفترة بين الأول من يناير 2000 حتى مارس 2009، اعتمدت رابطة اللاعبين المحترفين تصنيفا يأخذ في الاعتبار نتائج الموسم الواحد فقط، وهو التصنيف المعتمد حاليا لتحديد أفضل ثمانية لاعبين وثماني لاعبات لخوض بطولة الماسترز الختامية لدى الرجال والسيدات.

وغردت جابر معلقة على خبر دخولها العشر الأوليات "ثقوا"، فيما كتبت المصنفة أولى عالميا سابقا البلجيكية كيم كلايسترز "رائع".

أما الإسبانية باولا بادوسا فصعدت 14 مركزا لتحتل المرتبة 13 في تصنيف اللاعبات وذلك بعد تتويجها في أنديان ويلز على حساب البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا.

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9077 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 7115

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5320

4- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4748

5- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 4425 (+1)

6- الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 4096 (+1)

7- اليونانية ماريا ساكاري 4005(+2)

8- التونسية أنس جابر 3500 (+6)

9- السويسرية بيليندا بنتشيتش 3835 (+1)

10- اليابانية ناومي أوساكا 3326 (+2)

المصدر: "أ ف ب"