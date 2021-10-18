فيدرر يخرج من نادي العشرة الأوائل

خرج نجم التنس السويسري الأسطوري، روجير فيدرر، من نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي لمحترفي كرة التنس، ليحتل المركز الحادي عشر، بعد ختام دورة أنديان ويلز الأمريكية.

وأدى غياب فيدرر، الذي يتعافى من عملية جراحية في ركبته، عن إنديان ويلز إلى خسارته 480 نقطة، إلى جانب بلوغ البولندي هوبرت هوركاش، ثمن نهائي الدورة الأمريكية وصعوده إلى المركز العاشر.

وعاد فيدرر إلى الملاعب الربيع الماضي بعد غيابه في عام 2020، بسبب جائحة "كوفيد-19" وعمليات جراحية في الركبة. لكن بعد خوضه 13 مباراة منذ ذلك الحين، بينها ربع نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أنهى موسمه بعد البطولة الإنجليزية بسبب ألم في ركبته.

وأدى هذا الغياب المطول عن الملاعب إلى تراجعه في التصنيف العالمي، حيث كان يحتل المركز الخامس في بداية العام.

🎾 C'était attendu et c'est désormais officiel : après une saison gâchée par sa blessure au genou, Roger Federer ne fait plus partie des dix meilleurs joueurs mondiaux. Une première depuis cinq ans. — RMC Sport (@RMCsport) October 18, 2021

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ومن المفارقات، فإن هوركاش، الذي تسبب في خروجه من قائمة العشرة الأوائل، هو نفسه من أخرجه من ربع نهائي بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي.

ودخل فيدرر، الذي احتفل بعيد ميلاده الأربعين هذا الصيف، قائمة العشرة الأوائل في 20 مايو 2002، ولم يخرج منها إلا لبضعة أسابيع بين يوليو- أكتوبر 2002 ومن نوفمبر 2016 إلى يناير 2017 عندما أوقف موسم 2016 اعتبارا من يوليو لعلاج ركبته.

ورغم تقدمه في السن ومشاكل في ركبته لا يفكر السويسري الفائز بـ20 لقبا كبيرا، في إنهاء مسيرته. وقال في منتصف سبتمبر الماضي: "الأسوأ ورائي، وأتطلع بفارغ الصبر لكل شيء مقبل"، دون أن يكشف عن موعد عودته إلى الملاعب، معتبرا أن "الأمر سيحتاج قليلًا من الصبر".

في المقابل، ارتقى كاميرون نوري، الذي بات أول بريطاني يتوج بطلا في أنديان ويلز على حساب الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، 11 مركزا وبات يحتل المركز الخامس عشر في التصنيف.

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 11430 نقطة

2- الروسي دانييل ميدفيديف 9630

3- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7995

4- الألماني ألكسندر زفيريف 6930

5- الإسباني رافائيل نادال 5613 (+1)

6- الروسي أندري روبليف 5560 (1-)

7- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4858

8- النمساوي دومينيك تيم 3815

9- النرويجي كاسبر رود 3615 (+1)

10- البولندي هوبرت هوركاش 3378 (-2)

المصدر: "أ ف ب"