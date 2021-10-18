أول بريطاني يحرز لقب إنديان ويلز

توج البريطاني، كاميرون نوري، بطلا لدورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، سابعة دورات 1000 نقطة للماسترز، بفوزه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، في المباراة النهائية، فجر اليوم الاثنين.

وبدا أن مفاجأة في طريقها للحدوث عندما فاز باسيلاشفيلي، صاحب التسديدات القوية، بالمجموعة الأولى 3-6، لكن نوري استجمع قواه في المجموعة الثانية وكسر إرسال اللاعب الجورجي وفاز عليه 6-4، ليلجأ اللاعبان إلى مجموعة فاصلة.

وفي المجموعة الثالثة، كسر نوري الأعسر إرسال باسيلاشفيلي مبكرا وأنقذ ثلاث نقاط لكسر إرساله ليتقدم 3-0 ، بعد أن بدأ اللاعب الجورجي في ارتكاب أخطاء سهلة تحت الأضواء في صحراء كاليفورنيا.

وحسم نوري انتصاره عندما أرسل باسيلاشفيلي ضربة أمامية خارج الملعب في نقطة المباراة 6-1 ليحقق أكبر فوز في مسيرته.

𝗡𝗢𝗥𝗥𝗜𝗘 𝗜𝗦 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡 🏆



Great Britain's Cameron Norrie defeats Nikoloz Basilashvili 3-6, 6-4, 6-1 in the final to claim his first ATP Masters 1000 title at Indian Wells! 🇬🇧@cam_norrie | #BNPP021pic.twitter.com/AiervjKciv — Live Tennis (@livetennis) October 18, 2021

وبات نوري أول بريطاني يتوج بطلا للدورة الأمريكية، ونجح حيث فشل نجوم آخرون من بلاده، أمثال آندي موراي وتيم هنمان وغريغ روسيدسكي.

واللقب هو الثاني لنوري في مسيرته في إحدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين، بعد أن أحرز باكورة القابه هذا العام في لوس كابوس.

وسيدخل نوري جراء هذا الفوز نادي اللاعبين العشرين الأوائل في التصنيف العالمي، وسيزيح مواطنه دانيال إيفانز، ليصبح المصنف أول بريطانيا.

في المقابل، فشل باسيلاشفيلي في إحراز لقبه الثالث هذا الموسم بعد تتويجه في الدوحة وميونيخ.

المصدر: "وكالات"