إبراهيموفيتش يستهدف كسر رقم توتي التاريخي في دوري الأبطال
يستعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، للمشاركة مع "الروسونيري" أمام مضيفه بورتو البرتغالي ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.
وغاب إبراهيموفيتش البالغ 40 عاما عن أول مباراتين لميلان في "التشامبيونزليغ" أمام ليفربول وأتلتيكو مدريد.
وحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن إبرا يستهدف كسر الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الإيطالي فرانشيسكو توتي، قائد روما السابق كأكبر لاعب يسجل في البطولة القارية العريقة.
#ACMilan travel to Portugal for the match against #FCPorto in the #ChampionsLeague, when Zlatan Ibrahimovic hunts for Francesco Totti’s record in the competition.https://t.co/QEl5I60Jza#Totti#ASRoma#Rossoneri#PortoMilan#UCL#Zlatan— footballitalia (@footballitalia) October 18, 2021
وكان توتي قد سجل آخر هدف له في دوري الأبطال أمام تسيسكا موسكو الروسي في عمر 38 عاما و59 يوما.
ويرغب زلاتان في التسجيل بقميص ميلان في مباراة الغد، لتخطي توتي وتحقيق رقم جديد في مسيرته الكروية.
ولفت الموقع الإيطالي إلى أن إبراهيموفيتش قد لا يبدأ المباراة، حيث سيكون الفرنسي أوليفييه جيرو أساسيا، لكن النجم السويدي قد يشارك كبديل بحسب تطورات المواجهة.
المصدر: football-italia.net
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