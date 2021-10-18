شاهد.. أبو تريكة ينسحب من أستوديو "beIN SPORTS": ندمان ولن أكرر الخطأ

انسحب لاعب نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق لكرة القدم، محمد أبو تريكة، من الأستوديو التحليلي لقناة "beIN SPORTS" الرياضية، أمس الأحد.

وجاء انسحاب أبو تريكة بعد استكمال مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" أمس الأحد، والتي توقفت قبل نهاية الشوط الأول، بعد وقوع أزمة صحية لأحد الجماهير في المدرجات.

عن جمال ورقي #محمد_سعدون_الكواري في الرد على #أبوتريكة بعد قرار انسحابه من الاستوديو التحليلي @Ms3don 🎙



انت براحتك .. لو بقيت ع العين والراس

ولو رحلت برضه ع العين والراس

مكانتك عزيزة علينا جميعا

ولك كامل الحرية .. وكل الحق باتخاذ ماتراه مناسبا ♥️♥️@trikaofficialpic.twitter.com/sW6kD1lFJy — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) October 17, 2021

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وقال أبو تريكة قبل مغادرته للأستوديو التحليلي للمباراة: "حياة الإنسان أصبحت بلا قيمة، كنت أتمنى عدم استكمال المباراة، ندمت عندما أكملت حالة وأستوديو إيركسن، ولم أكن راضيا على نفسي حينها".

وتوقفت المباراة في نهاية الشوط الأول، بعد تعرض أحد المشجعين في المدرجات، لأزمة قلبية، لضرورة تلقيه للإسعاف، من قبل الطاقم الطبي للفريقين الذي ركض باتجاه المدرجات.

وقرر حكم الساحة، أندريه مارينر" إيقاف المباراة في الدقيقة 41، وطلب خروج اللاعبين للوقوف على خط الملعب، بعدما تم إبلاغه بوجود شخص مصاب في المدرجات، ومن ثم قرر أن يغادر اللاعبون أرض الملعب إلى غرف تغيير الملابس.

وعاد اللاعبون لأرضية الملعب بعد أن تم إنعاش المشجع ونقله للمستشفى، وأكملوا المباراة التي انتهت لمصلحة توتنهام بنتيجة 3-2.

يذكر أن النجم الدنماركي، كريستيان إريكسن، كان قد سقط قبل شهور على أرضية الملعب مغشيا عليه خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي في الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، عندما تعرض لأزمة قلبية.

وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

وصدم انهيار إريكسن على أرض الملعب عشاق كرة القدم حول العالم وتوقفت المباراة لنحو ساعتين وخسرتها الدنمارك بهدف دون مقابل بعد استئنافها.

المصدر: وكالات