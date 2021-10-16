بعد قليل.. قمة سعودية إيرانية كروية على "صفيح ساخن" في الرياض

يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت في تمام الساعة (21:00) بتوقيت مكة المكرمة، مباراة على صفيح ساخن بين فريقي برسيبوليس الإيراني والهلال السعودي.

وتأتي هذه المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسيبدأ الإيراني يحيى غلمحمدي (50 عاما) المدير الفني لفريق برسيبوليس، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق السعودي "زعيم آسيا":

📋 تشكيلة الفريقين | 🇮🇷 بيرسيبوليس 🆚 الهلال 🇸🇦



👀 التشكيلة الأساسية للفريقين في هذه المباراة ضمن منافسات ربع نهائي 🏆#دوري_أبطال_آسيا 2021!



📺 تابعوا المباراة مباشرة عبر: https://t.co/rxVSaOzPKkpic.twitter.com/tQb3URoOuN — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 16, 2021

بينما اختار البرتغالي ليوناردو جارديم (47 عاما) المدير الفني لنادي الهلال، التشكيلة الأساسية التالية لـ"زعيم آسيا" ضد مضيفه الإيراني:

وتقام مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا في السعودية، على أن تجري منافسات منطقة شرق آسيا في كوريا الجنوبية، وعلى أن تقام المباراة النهائية في السعودية يوم 23 نوفمبر المقبل.

يذكر أن الهلال السعودي بلغ دور الثمانية على حساب الفريق الإيراني الآخر استقلال طهران بفوزه عليه (2-0)، بينما تأهل بيرسيبوليس إلى الدور ربع النهائي على حساب الاستقلال الطاجيكي بفوزه عليه بهدف وحيد.

المصدر: "twitter/alahli_fc +TheAFCCL"