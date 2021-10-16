الهلال السعودي يهزم برسيبوليس الإيراني (فيديو)
أطاح نادي الهلال السعودي بفريق برسيبوليس الإيراني من الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه الساحق عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، بالعاصمة الرياض.
وسجل لاعب خط الوسط السعودي سالم الدوسري الهدف الأول لـ"زعيم آسيا" في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول. ومن ثم أحرز المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين متتاليين في الدقيقتين (49 و70) من عمر المباراة التي جرت على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
هدف سالم الاول #الهلال_بيرسبوليس— مصدر بث المباريات المباشر (@live_match9) October 16, 2021
.
pic.twitter.com/2whCi0AgqU
🪄 مراوغة ساحرة من 🇧🇷 ماثيوس بيريرا 🤩— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) October 16, 2021
🏆#دوري_أبطال_آسيا 2021!@MatheusPereira | @Alhilal_FCpic.twitter.com/3yLUMclCYI
وضرب الهلال بذلك، موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة "نهائي غرب آسيا"، مع الفريق السعودي الآخر النصر الذي ألحق هزيمة ساحقة بمنافسه الوحدة الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم السبت أيضا، على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.
المصدر: "twitter/alahli_fc +TheAFCCL"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.