الهلال السعودي يهزم برسيبوليس الإيراني (فيديو)

أطاح نادي الهلال السعودي بفريق برسيبوليس الإيراني من الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه الساحق عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، بالعاصمة الرياض.

وسجل لاعب خط الوسط السعودي سالم الدوسري الهدف الأول لـ"زعيم آسيا" في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول. ومن ثم أحرز المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز هدفين متتاليين في الدقيقتين (49 و70) من عمر المباراة التي جرت على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

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وضرب الهلال بذلك، موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة "نهائي غرب آسيا"، مع الفريق السعودي الآخر النصر الذي ألحق هزيمة ساحقة بمنافسه الوحدة الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم السبت أيضا، على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.

المصدر: "twitter/alahli_fc +TheAFCCL"