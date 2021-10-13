وزيرة الرياضة الدنماركية تعلق على مشاركة منتخب بلادها في مونديال قطر

صرحت وزيرة الرياضة الدنماركية، آن هالسبو-يورغنسن، بأن مقاطعة كأس العالم لكرة القدم 2022، ليست حلا، رغم وصفها تنظيم النسخة المقبلة للبطولة العالمية في دولة قطر بأنه "قرار خاطئ".

وقالت آن هالسبو-يورغنسن، اليوم الأربعاء، لإذاعة "تي في 2" إن منتخب بلادها سيشارك في كأس العالم، بعد يوم واحد من تأهل الدنمارك إلى مونديال قطر 2022.

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وحجز منتخب الدنمارك مقعدا له في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب فوزه على ضيفه النمساوي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات.

وحقق منتخب الدنمارك انتصاره الثامن على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، ليصبح ثاني منتخب أوروبي بعد "المنشافت" الألماني يضمن تأهله مبكرا إلى مونديال قطر 2022.

وواجهت قطر انتقادات وسط تقارير عن قوانين وشروط تمييزية ضد العمال الوافدين الذين يعدون الدولة الخليجية لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم، المقرر اقامتها شتاء 2022.

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ولم تعلن أي دولة عن خطط لمقاطعة كأس العالم، رغم أن النرويج تواجه دعوات لاتخاذ هذه الخطوة من بعض الأندية، بما في ذلك روسنبورغ وترومسو.

وفازت قطر، في عام 2010، بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2022، خلال تصويت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المثير للجدل الذي أثار تحقيقات فساد في عملية تقديم الملفات بأكملها. ولم يكشف الـ"فيفا" أدلة تبرر تجريد قطر من حقوق استضافة البطولة.

أنفقت دولة قطر الغنية بالغاز الطبيعي عشرات المليارات من الدولارات لبناء فنادق ونظام نقل جديد وملاعب فخمة لتنظيم الحدث.

المصدر: (أ ب)