الدنمارك ثاني منتخب أوروبي يبلغ مونديال قطر 2022
حجز منتخب الدنمارك مقعدا له في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، عقب فوزه على ضيفه النمساوي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات.
ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للمدافع جواكيم مايهلي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لبلاده، في الدقيقة 53 من عمر المباراة على ملعب "باركن ستاديون" في العاصمة كوبنهاغن.
وحقق منتخب الدنمارك انتصاره الثامن على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، ليصبح ثاني منتخب أوروبي بعد "المنشافت" الألماني يضمن تأهله مبكرا إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تقام في قطر شتاء 2022.
وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة السادسة بعد الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:
1- الدنمارك 24 نقطة
2- إسكتلندا 17 نقطة
3- إسرائيل 13 نقطة
4- النمسا 10 نقاط
5- جزر فاروه 4 نقاط
6- مولدوفا نقطة واحدة.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.