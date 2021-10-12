الدنمارك ثاني منتخب أوروبي يبلغ مونديال قطر 2022

حجز منتخب الدنمارك مقعدا له في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، عقب فوزه على ضيفه النمساوي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للمدافع جواكيم مايهلي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لبلاده، في الدقيقة 53 من عمر المباراة على ملعب "باركن ستاديون" في العاصمة كوبنهاغن.

وحقق منتخب الدنمارك انتصاره الثامن على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، ليصبح ثاني منتخب أوروبي بعد "المنشافت" الألماني يضمن تأهله مبكرا إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي من المقرر أن تقام في قطر شتاء 2022.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة السادسة بعد الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:

إقرأ المزيد

1- الدنمارك 24 نقطة

2- إسكتلندا 17 نقطة

3- إسرائيل 13 نقطة

4- النمسا 10 نقاط

5- جزر فاروه 4 نقاط

6- مولدوفا نقطة واحدة.

المصدر: RT