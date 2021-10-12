كوريا الجنوبية توقف قطار انتصارات إيران

توقف قطار انتصارات المنتخب الإيراني ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بتعادله أمام ضيفه الكوري الجنوبي (1-1) اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة للتصفيات.

وسجل النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 49، ورد عليه المهاجم الإيراني علي رضا جهانبخش بهدف التعادل عند الدقيقة 76 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد "آزادي" في العاصمة طهران.

بينما اختار التشيكي إيفان هاتسيك (58 عاما)، المدير الفني للمنتخب اللبناني، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره السوري:

وتعادل منتخب إيران لأول مرة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، واحتفظ بصداره المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وفارق النقطتين بينه وبين وصيفه الكوري الجنوبي.

وفيما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الأولى بعد هذه المباراة:

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1- إيران 10 نقاط (4 مباريات)

2- كوريا الجنوبية 8 نقاط (4 مباريات)

3- الإمارات نقطتان

4- لبنان نقطتان

5- العراق نقطتان

6- سوريا نقطة واحدة.

المصدر: وكالات