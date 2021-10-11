 
مباشر

شاهد.. مصر تهز شباك ليبيا

الرياضة

شاهد.. مصر تهز شباك ليبيا
facebook/efasocial
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhh3

تقدم المنتخب المصري على مضيفه الليبي (2-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل هدفي منتخب "الفراعنة" كل من المدافع أحمد أبو الفتوح والمهاجم مصطفى محمد في الدقيقتين (39 و45) على الترتيب من زمن اللقاء، على ملعب "بنغازي".

إقرأ المزيد
منتخب مصر في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ليبيا.. التشكيلة الأساسية
منتخب مصر في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ليبيا.. التشكيلة الأساسية
إقرأ المزيد
منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة في بداية مباراته أمام ليبيا
منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة في بداية مباراته أمام ليبيا

المصدر: وكالات 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا