شاهد.. مصر تهز شباك ليبيا
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تقدم المنتخب المصري على مضيفه الليبي (2-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وسجل هدفي منتخب "الفراعنة" كل من المدافع أحمد أبو الفتوح والمهاجم مصطفى محمد في الدقيقتين (39 و45) على الترتيب من زمن اللقاء، على ملعب "بنغازي".
هدف أحمد فتوح في مرمى ليبيا#مصر_ليبيا— المستقبل (@NewsElmostaqbal) October 11, 2021
تصفيات كأس العالم pic.twitter.com/wmqmN8kGqX
هدف مصطفى محمد في مرمى ليبيا#مصر_ليبيا— المستقبل (@NewsElmostaqbal) October 11, 2021
تصفيات كأس العالم pic.twitter.com/IKI9M1BVRC
المصدر: وكالات
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