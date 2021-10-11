شاهد.. مصر تهز شباك ليبيا

تقدم المنتخب المصري على مضيفه الليبي (2-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل هدفي منتخب "الفراعنة" كل من المدافع أحمد أبو الفتوح والمهاجم مصطفى محمد في الدقيقتين (39 و45) على الترتيب من زمن اللقاء، على ملعب "بنغازي".

هدف أحمد فتوح في مرمى ليبيا#مصر_ليبيا

تصفيات كأس العالم pic.twitter.com/wmqmN8kGqX — المستقبل (@NewsElmostaqbal) October 11, 2021

هدف مصطفى محمد في مرمى ليبيا#مصر_ليبيا

تصفيات كأس العالم pic.twitter.com/IKI9M1BVRC — المستقبل (@NewsElmostaqbal) October 11, 2021

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المصدر: وكالات