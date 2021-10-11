منتخب مصر في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ليبيا .. التشكيلة الأساسية

يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الليبي اليوم الاثنين، في مباراة حاسمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر.

وسيبدأ الإسباني خافيير كليمينتي (71 عاما) المدير الفني للمنتخب الليبي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمنتخب "فرسان المتوسط" لمواجهة ضيفه المصري، على ملعب "بنغازي" في الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش:

بينما اختار البرتغالي كارلوس كيروش (68 عاما) المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيلة الأساسية التالية لمنتخب "الفراعنة" لمواجهة مضيفه الليبي "فرسان المتوسط":

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ويحتل منتخب "الفراعنة" المركز الأول في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق نقطة على وصيفه منتخب ليبيا، ويليهما منتخب الغابون في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ومن ثم أنغولا في المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: وكالات