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منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة في بداية مباراته أمام ليبيا

الرياضة

منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة في بداية مباراته أمام ليبيا
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تعرض حارس مرمى منتخب مصر لإصابة في الشوط الأول لمباراته أمام مضيفه الليبي اليوم الاثنين، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وخرج محمد الشناوي حامي عرين منتخب "الفراعنة" ونادي الأهلي، من أرضية ملعب "بنغازي" في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للقاء، لتعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، ودخل بدلا منه محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.

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المصدر: وكالات 

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