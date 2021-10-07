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ثنائية محمد صلاح تفشل أمام كيتا في "الأفضل" عن شهر سبتمبر (فيديو)

الرياضة

ثنائية محمد صلاح تفشل أمام كيتا في
AFP PAUL ELLIS
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أعلن ليفربول عن فوز هدف لاعب الوسط نابي كيتا في مرمى كريستال بالاس، بجائزة أفضل هدف عن شهر سبتمبر متفوقا على ثنائية محمد صلاح، أمام ليدز يونايتد وكريستال بالاس.

وفي استطلاع المشجعين على موقع ليفربول الرسمي، تصدر هدف كيتا في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-0 على ملعب "أنفيلد"، التصويت متفوقا على هدف محمد صلاح الذي أحرزه في نفس المباراة الذي حل في المركز الثاني.

وجاء في المركز الثالث، هدف جوردان هندرسون في مباراة ليفربول الافتتاحية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد" أمام ميلان.

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أما هدف النجم المصري الثاني والذي حمل الرقم 100 له في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد فجاء رابعا، فيما اختير هدف كورتيس جونز في مرمى برينتفورد في المركز الخامس.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي ليفربول لهذا الموسم حاليا برصيد 9 أهداف في جميع المسابقات.

المصدر: twitter/LFC

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