الكشف عن بند سري في عقد محمد صلاح مع ليفربول يمنحه الرحيل إلى إسبانيا

سلطت صحفية "ميرور" الإنجليزية الضوء على 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز بمن فيهم النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول، تتضمن عقودهم مع أنديتهم شرطا خاصا يتعلق بالكرة الذهبية.

وقالت "ميرور" في تقريرها نقلا عن "دون بالون" الإسبانية: "يمتلك محمد صلاح بندا سريا في عقده مع ليفربول حيث ينص على أنه إذا لم يفز بجائزة الكرة الذهبية في الأنفيلد، فيمكنه المطالبة بالانتقال إلى الدوري الإسباني (برشلونة أو ريال مدريد)".

علما أن عقد جناح "الريدز" الحالي مع النادي الإنجليزي ينتهي في صيف 2023، وتتزايد المخاوف بشأن مستقبل "الفرعون"، حيث أن مسألة الانتقال إلى الدوري الإسباني تعد أمرا واردا.

وكان محمد صلاح مصدر إلهام في ليفربول، إذ ساعد المصري فريقه على الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا منذ انتقاله من روما عام 2017.

5 Premier League stars with Ballon d'Or clauses after Anthony Martial revelationhttps://t.co/60chGLBpGmpic.twitter.com/1EueiGuV1I — Mirror Football (@MirrorFootball) October 6, 2021

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بعيدا عن صلاح، أشارت الصحيفة، نقلا عن "ديلي ستار"، إلى أن عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد إلى مانشستر يونايتد مرة أخرى هذا الصيف، يضمن له حصوله على مكافأة قدرها مليون جنيه إسترليني حال فوز مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا، أو فوزه هو بجائزة الكرة الذهبية أو أفضل لاعب في أوروبا.

وهناك لاعب آخر في الدوري الإنجليزي لديه بند يتعلق بالفوز بالكرة الذهبية في عقده، وهو تياغو ألكانتارا لاعب ليفربول الذي انتقل إلى الأنفيلد قادما من بايرن ميونخ في صيف 2020، إضافة للبرتغالي برونو فرنانديز الذي وقع لمانشستر يونايتد من سبورتينغ لشبونة في يناير من عام 2020.

كما ذكرت تقارير في الفترة السابقة أن أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد لديه شرطا خاصا في عقده، يتيح لناديه السابق موناكو الفرنسي الحصول على 7.2 مليون جنيه إسترليني حال حصوله على الكرة الذهبية.

المصدر:mirror