 
مباشر

فضيحة "جنسية" جديدة بحق لاعبات أحد المنتخبات العالمية.. بعد الفضيحة المدوية في الدوري الأمريكي

الرياضة

فضيحة
Reuters Jorge Adorno
صورة أرشيفية للفنزويلية دينا كاستيانوس أثناء قرعة كوبا ليبرتادوريس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rg3c

قررت 24 لاعبة مثلن المنتخب الفنزويلي لكرة القدم كسر حاجز الصمت وأعلن في بيان مشترك كشف حالات التحرش التي تعرضن لها من قبل مدرب المنتخب كينيث زسيريميتا.

ونشرت دينا كاستيلانوس البالغة 22 عاما نجمة أتلتيكو مدريد الإسباني عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بيانا مشتركا وموقعا من اللاعبات الـ24 يتهمن فيها المدرب كينيث زسيريميتا بالتحرش والانتهاكات الجنسية.

يذكر أن زسيريميتا قاد العديد من الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية الفنزويلية للسيدات لمدة 9 سنوات، حتى تم فصله عام 2017.

إقرأ المزيد
فضيحة
فضيحة "جنسية" تهز عرش الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات

ويأتي الكشف عن الفضيحة الجنسية في كرة القدم الفنزويلية بعد بضعة أيام على الكشف عن فضيحة مماثلة في الولايات المتحدة حيث أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية للسيدات "NWSL" على موقعها الإلكتروني، إلغاء المباريات المقررة إقامتها في نهاية الأسبوع الجاري، بسبب التحقيقات في فضيحة جنسية بعد أن اتهمت مجموعة من اللاعبات مدرب فريق "نورث كارولينا كوريج"، بول رايلي، البالغ من العمر 58 عاما، بإكراههن على ممارسة الجنس خلال فترة عمله في العديد من الدوريات والأندية منذ عام 2010.

المصدر: si.com

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا