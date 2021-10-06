سبارتاك موسكو يسخر من برشلونة بعد تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

لم يفوت نادي سبارتاك موسكو فرصة تعطل مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من برشلونة بسبب أزمتهم المستمرة منذ الموسم الماضي.

ونشر حساب النادي الروسي على تويتر: "حتى برشلونة لم يسقط حتى الآن مثل كل هذه الشبكات الاجتماعية".

في إشارة لتعطل مواقع فيسبوك ووتساب وإنستغرام مؤقتا عن العمل الاثنين الماضي لعدة ساعات.

Even Barcelona is not that down right now as all these social networks 😔 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 4, 2021

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ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسخر فيها فريق آخر من برشلونة، إذ سبق وسخر بوروسيا دورتموند الألماني من النادي الكتالوني حينما تواجد الثنائي في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020 وأكدوا أنهم سوف يتدربوا على الركلات الركنية تذكيرا بهدفي كوستاس مانولاس وأوريجي والذي تسببا في خروج البرسا من البطولة موسمي 2017-2018 و2018-2019.

وأدى سقوط برشلونة بعد سنوات من الهيمنة لجعل النادي عرضة للسخرية والنقد.

ويحتل النادي الكتالوني المركز التاسع على قائمة ترتيب فرق الدوري الإسباني، كما حقق أسوأ بداية له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا إذ يتذيل ترتيب المجموعة الخامسة حتى الآن.

المصدر: twitter/fcsm_eng