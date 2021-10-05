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تأجيل مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو في الجولة الـ9 من "الليغا"

الرياضة

تأجيل مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو في الجولة الـ9 من
Globallookpress
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، تعديل بعض مباريات الجولة التاسعة من عمر "الليغا".

وحسب الموقع الرسمي لرابطة "الليغا" في "تويتر"، تنطلق الجولة التاسعة في الـ16 من أكتوبر بمباراتي ليفانتي مع خيتافي، وريال سوسيداد مع مايوركا.

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وتقام في الـ17 من أكتوبر 4 مباريات من الجولة الـ9، أبرزها لقاء برشلونة مع فالنسيا.

وتستكمل مواجهات الجولة التاسعة يوم الاثنين 18 أكتوبر بمباراتي ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بيتيس وإسبانيول ضد قادش.

فيما تأجلت مباراتا غرناطة مع أتلتيكو مدريد، وريال مدريد مع أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة ذاتها إلى أجل غير مسمى.

ويتصدر ريال مدريد الدوري رغم تساويه بالنقاط (17 نقطة) مع أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد بسبب تفوقه بفارق الأهداف.

المصدر: وكالات

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