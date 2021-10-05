لوكوموتيف موسكو يفسخ عقد مدربه الصربي نيكوليتش بالتراضي

أعلن نادي لوكوموتيف موسكو في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إنهاء عقد مدربه الصربي ماركو نيكوليتش بالتراضي، وذلك على خلفية النتائج المتواضعة للفريق في الدوري الروسي الممتاز.

وجاء في البيان: "فسخ نادي لوكوموتيف والمدرب الصربي ماركو نيكوليتش العقد الذي كان يربطهما بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. وإلى جانب نيكوليتش، سيغادر مساعداه في الجهاز الفني رادوي سميليانيتش وغوران باساريتش. يشكر نادي لوكوموتيف نيكوليتش ومساعديه ويتمنى لهم التوفيق في حياتهم المهنية مستقبلا".

Марко Николич покидает «Локомотив»



Футбольный клуб «Локомотив» и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич. https://t.co/WP7gsfMaglpic.twitter.com/MteUZz0Q25 — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 5, 2021

وأعلن لوكوموتيف تعيين ديمتري لوسكوف بشكل مؤقت خلفا للمدرب الصربي.

А теперь официально! Марко Николич покинул «Локо» ❌



Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов. pic.twitter.com/X1wjOo3C4u — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 5, 2021

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ويحتل لوكوموتيف المركز الرابع في الدوري الروسي برصيد 17 نقطة بعد مضي 10 جولات من عمر المسابقة.

المصدر: rsport.ria.ru