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لوكوموتيف موسكو يفسخ عقد مدربه الصربي نيكوليتش بالتراضي

الرياضة

لوكوموتيف موسكو يفسخ عقد مدربه الصربي نيكوليتش بالتراضي
Sputnik Рамиль Ситдиков
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أعلن نادي لوكوموتيف موسكو في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إنهاء عقد مدربه الصربي ماركو نيكوليتش بالتراضي، وذلك على خلفية النتائج المتواضعة للفريق في الدوري الروسي الممتاز.

وجاء في البيان: "فسخ نادي لوكوموتيف والمدرب الصربي ماركو نيكوليتش العقد الذي كان يربطهما بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. وإلى جانب نيكوليتش، سيغادر مساعداه في الجهاز الفني رادوي سميليانيتش وغوران باساريتش. يشكر نادي لوكوموتيف نيكوليتش ومساعديه ويتمنى لهم التوفيق في حياتهم المهنية مستقبلا".

وأعلن لوكوموتيف تعيين ديمتري لوسكوف بشكل مؤقت خلفا للمدرب الصربي.

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ويحتل لوكوموتيف المركز الرابع في الدوري الروسي برصيد 17 نقطة بعد مضي 10 جولات من عمر المسابقة.

المصدر: rsport.ria.ru

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