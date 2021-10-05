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بالفيديو.. حادثة اعتداء على حكم واعتقال اللاعب في أرضية الملعب

الرياضة

بالفيديو.. حادثة اعتداء على حكم واعتقال اللاعب في أرضية الملعب
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شهدت مباراة في الدوري البرازيلي لكرة القدم حادثة اعتداء على حكم المواجهة داخل أرضية الملعب وذلك بركله في رأسه نتيجة احتسابه لضربة حرة غير مباشرة.

ونقلا عن موقع "فوتبول" البرازيلي، تعرض الحكم رودريجو كريفيلارو، للهجوم من قبل اللاعب ويليام ريبيرو، من فريق ساو باولو-آر إس، في مباراة ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية،على ملعب إدموندو فيكس.

وذلك حين احتسب الحكم لضربة حرة غير مباشرة على اللاعب في الدقيقة 15 من الشوط الثاني للقاء وهجمة غير مؤثرة، وهو ما تسبب في فقدان الحكم للوعي قبل أن يتم تعليق المباراة.

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ما استدعى دخول سيارة الإسعاف وتم نقل الحكم إلى مستشفى في فينانسيو أيريس، في المنطقة الوسطى من الولاية، كما تم اعتقال اللاعب ريبيرو بتهمة الشروع بالقتل من قبل الشرطة العسكرية مباشرة من أرض الملعب.

وانتشر الفيديو الذي بث عبر قناة "FGF" التلفزيونية يظهر فيه لاعب الوسط ويليام ريبيرو، وهو يوجه ركلة في رأس الحكم، الذي كان قد سقط بالفعل على الأرض.

ووفقا للمعلومات التي نشرها نادي ساو باولو عبر حسابه في "تويتر"، فإن الاعتداء وقع بعد لحظات من محاولة إشهار الحكم، بطاقة صفراء بحق اللاعب، دون ذكر أي سبب آخر.

المصدر: "وكالات" 

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