شاهد.. هدف "خرافي " على بعد يقترب من 40 مترا!

صنع النجم الجزائري يوسف بلايلي، الحدث بتسجيله هدفا خرافيا مع نادي قطر خلال مواجهته الغرافة 0-2، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الفائت ضمن منافسات الجولة الـ5 من الدوري القطري.

وسجل صانع الألعاب بلايلي هدفي المباراة، في الدقيقة الـ71 والوقت بدل الضائع، ليقود الفريق إلى أولى انتصاراته هذا الموسم.

وهز بلايلي الشباك بهدفين خرافيين، خاصة الأخير من بعد حوالي 40 مترا (منتصف الملعب)، حيث أستغل نجم المنتخب الجزائري تقدم الحارس ليوجه قذيفة صبت مباشرة في الشباك.

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وعن هدفه الرائع من منتصف الملعب، قال النجم الجزائري: "شاهدت الحارس يتقدم كثيرا، وقد حاولت في أول مرة ولم أوفق لكن في المرة الثانية نجحت في التسجيل".

وتغنت بالهدف وسائل الإعلام العالمية ورشحته لنيل جائزة هدف الموسم.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد قطر إلى 4 نقاط تقدم بهم للمركز التاسع، بينما تجمد رصيد الغرافة عند 9 نقاط ظل بهم في المركز الثالث.

المصدر: facebook/MatchTVChannel