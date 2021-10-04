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بعد أزمة السوق السوداء.. "العميد" السعودي يتحرك قانونيا

الرياضة

بعد أزمة السوق السوداء..
Reuters SERGIO PEREZ
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أعلن نادي اتحاد جدة، الأحد، تقديم مذكرة قانونية للجهات المختصة لحفظ حقوقه، بعد أزمة بيع التذاكر في السوق السوداء.

وأثارت تذاكر ديربي الاتحاد والأهلي ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي، الجدل بين جماهير "العميد"، عقب نفاذها بعد مضي 7 دقائق فقط على طرحها عبر موقع "مكاني" الإلكتروني.
ورافق ذلك انتشار إعلانات في السوق البديلة عبر مواقع إلكترونية، عن وجود تذاكر متاحة بأضعاف السعر الرسمي.

ورفع مجلس إدارة النادي السعودي مذكرة قانونية للجهات المختصة تتضمن قائمة بالحسابات، وأرقام الهواتف التي قامت بنشر إعلانات في منصات التواصل الاجتماعي، ومواقع التسوق المفتوح عبر الإنترنت، عن بيع تذاكر مباريات الفريق في السوق السوداء.

وطالبت إدارة الاتحاد باتخاذ الإجراء القانوني في مواجهتهم حفظا لحقوق النادي وجماهيره ومنعا لتفشي تلك الظاهرة السلبية في المجتمع الرياضي.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية" 

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