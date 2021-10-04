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أسطورة كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس لا يصدق ما يفعله صلاح

الرياضة

أسطورة كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس لا يصدق ما يفعله صلاح
Globallookpress
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احتفى ليفربول بنجمه المصري محمد صلاح،عقب تسجيله هدفا رائعا خلال مواجهة فريقه ليفربول وضيفه مانشستر سيتي (2-1)، الأحد، في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم "الفرعون" مستوى مبهرا على ملعب آنفيلد، إذ صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بمجهود فردي كبير وبطريقة رائعة، بعد مراوغة عدد من مدافعي السيتي.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على "تويتر" تغريدة قال فيها: "محمد صلاح لاعب كرة قدم لا يصدق".
واتفق ليبرون جيمس، أسطورة كرة السلة الأمريكية، مع تغريدة النادي الإنجليزي، حيث أعاد نشرها عبر حسابه معلقا عليها قائلا: "نعم هو كذلك!".

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وسجل محمد صلاح 8 أهداف وصنع ثلاثة في ثماني مباريات من تسع مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل أكبر عدد من الأهداف حتى الآن في الموسم (2021-22) أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 103 أهداف حتى الآن في "البريميرليغ" (101 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، وبات على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الإيفواري ديدييه دروغبا مهاجم تشيلسي السابق، متصدر قائمة هدافي الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: twitter/KingJames

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