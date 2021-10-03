فرحة التونسية أنس لم تكتمل بإنجازها التاريخي (فيديو)

أخفقت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، في مواصلة سلسلة انتصاراتها في بطولة شيكاغو الأمريكية لـ500 نقطة، إثر خسارتها أمام النجمة الإسبانية غاربين موغوروزا.

وحسمت أنس جابر، المصنفة سادسة في البطولة، المجموعة الأولى لصالحها بستة أشواط مقابل ثلاثة، لكن غاربين موغوروزا، المصنفة ثانية، تمكنت من قلب تأخرها إلى فوز بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: و(3-6) و(6-3) و(6-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، واستغرقت ساعة واحدة و44 دقيقة.

Set point 👉 signature shot



🇹🇳 @Ons_Jabeur closes out the opening set in style 😎#ChicagoTennisFestivalpic.twitter.com/4TIQbRUtJx — wta (@WTA) October 3, 2021

Full speed ahead 💨



🇪🇸 @GarbiMuguruza dominates the decider and takes the title at the Chicago Fall Tennis Classic 🏆 pic.twitter.com/Lxd4s2EIHe — wta (@WTA) October 3, 2021

وأصبحت النجمة التونسية بوصولها إلى النهائي، على حساب الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، بتغلبها عليها أمس السبت، أكثر اللاعبات تحقيقا للانتصارات في عام 2021، برصيد 44 انتصارا، متقدمة على المصنفة ثانية عالميا، البيلاروسية إيرينا سابلينكا (43 فوزا).

وضمنت أنس جابر (27 عاما) بلوغ أعلى تصنيف في مسيرتها، إذ سترتقي للمركز 14 في التصنيف العالمي، وهو أفضل ترتيب عربي على صعيد السيدات في التنس، ولكنها فوتت فرصة الصعود إلى المركز الثاني عشر في التصنيف العالمي، والانفراد بإنجاز عربي غير مسبوق لدى السيدات والرجال.

بينما توجت غاربين موغوروزا (27 عاما) باللقب الرابع عشر في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، منها 9 ألقاب في الفردي، وبينها لقبان من سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

المصدر: وكالات