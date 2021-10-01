شاكيرا زوجة بيكيه تتعرض لهجوم من قبل خنازير برية (فيديو)

تعرضت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا زوجة مدافع برشلونة الإسباني لكرة القدم، لهجوم من قبل اثنين من الخنازير البرية أثناء نزهة مع ابنها في حديقة للحيوان بمدينة برشلونة.

وشاركت شاكيرا قصتها الغريبة عبر فيديو نشرته على حسابها في خاصية "ستوري" على موقع "إنستغرام" قائلة إن الخنزيرين أخذا حقيبتها وفرا بها إلى الغابة، ودمرا محتواها بما في ذلك هاتفها الجوال، وأظهرتها أمام الكاميرا.

ومن ثم توجهت المغنية الكولومبية إلى نجلها ميلان، وهو ابن مدافع برشلونة جيرار بيكيه، قائلة: "ميلان، قل الحقيقة، وأخبرهم كيف وقفت والدتك أمام الخنزيرين".

ولحسن الحظ أن شاكيرا (44 عاما) ذات الأصول اللبنانية، وابنها ميلان (8 أعوام) لم يتعرضا لأي أذى جراء ذلك، وفقا لموقع "Huffpost".

المصدر: وكالات