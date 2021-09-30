جورجينا تتفاعل مع صور رونالدو الاحتفالية  

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، بأفضل طريقة بالإنجاز التاريخي الذي حققه خلال مباراته أمام ضيفه فياريال الإسباني (2-1) أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وخاض رونالدو مباراته رقم 178 في دوري الأبطال، ليحطم الرقم القياسي لزميله السابق في ريال مدريد حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس، أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة الأوروبية المرموقة، برصيد 177 مباراة خلال مسيرته الاحترافية الرائعة.

وسجل النجم البرتغالي هدف الفوز "للشياطين الحمر" في الوقت القاتل في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا للضائع للمباراة التي جرت أمس الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد"، ليحتفل "صاروخ ماديرا" بأفضل طريقة بإنجازه التاريخي.

ونشر رونالدو مجموعة من الصور له مع زملائه عبر حسابه في خاصية "ستوري" على موقع "إنستغرام" احتفاء بهدف الفوز في مباراته التاريخية، معلقا على إحداها بعبارة "بدونك كان من المستحيل مع هاشتاغ لاسم فريق مانشستر يونايتد".

instagram/cristiano

وشاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو بصورة نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام أيضا، مرفقة بوردة ويدين.

instagram/georginagio

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وقاد كريستيانو رونالدو (36 عاما) العائد إلى صفوف مانشستر يونايتد، بعد 12 عاما، فريقه إلى تحقيق انتصاره الأول في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، متأخرا بفارق نقطة خلف نادي أتلانتا الإيطالي الذي تغلب بدوره على ضيفه ووصيفه يانغ بويز السويسري (1-0) يوم الأربعاء أيضا.

بينما تراجع فريق فياريال إلى المركز الرابع الأخير على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة.

المصدر: وكالات