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زينيت بطرسبورغ يكتسح مالمو السويدي (فيديو)

الرياضة

زينيت بطرسبورغ يكتسح مالمو السويدي (فيديو)
Reuters /Anton Vaganov
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ألحق فريق زينيت بطرسبورغ الروسي هزيمة ساحقة بضيفه مالمو السويدي (4-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع البرازيلي كلودينهو الفريق الروسي في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة التاسعة من صفارة البداية، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد جملة من التمريرات الرائعة.

وضاعف الروسي دالير كوزياييف النتيجة عند الدقيقة 49، وعزز مواطنه أليكسي سوتورمين تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الثمانين، ومن ثم اختتم البرازيلي وينديل الرباعية عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة سان بطرسبورغ.

وأكمل الفريق السويدي المباراة بعسرة لاعبين منذ الدقيقة 53 بعد طرد مدافعه البوسني أنيل أحمدودجيتش.  

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وحقق فريق زينيت بطرسبورغ أول انتصار له في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا، بعد أن استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام مضيفه تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

بينما مني مالمو بالهزيمة الثانية على التوالي بعد الأولى في عقر داره أمام يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف من دون رد.

المصدر: RT

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