 
مباشر

أتالانتا يتفادى مصير "الشياطين الحمر" أمام يونغ بويز السويسري (فيديو)

الرياضة

أتالانتا يتفادى مصير
Reuters /Alessandro Garofalo
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/recl

تغلب فريق أتالانتا الإيطالي على ضيفه يونغ بويز السويسري (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار الفريق الإيطالي للاعب خط وسطه ماتيو بيسينا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 68 من زمن اللقاء على ملعب "Gewiss Stadium" بمدينة بيرغامو الإيطالية.

إقرأ المزيد
زينيت بطرسبورغ يكتسح مالمو السويدي (فيديو)
زينيت بطرسبورغ يكتسح مالمو السويدي (فيديو)

وحقق أتالانتا بذلك انتصاره الأول في الموسم الجديد "للتشامبيونز ليغ" بعد تعادل أمام مضيفه فياريال الإسباني (2-2) يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري على ملعب "لاسيراميكا" في مدينة فياريال، وذلك في مستهل مشوارهما في البطولة.

بينما بدأ يونغ بويز رحلته في البطولة بتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-1) في المباراة التي جمعتهما في اليوم ذاته على ملعب "سويس وانكدورف - Stade de Suisse Wankdorf"، في العاصمة السويسرية برن.

المصدر: RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا