أتالانتا يتفادى مصير "الشياطين الحمر" أمام يونغ بويز السويسري (فيديو)
تغلب فريق أتالانتا الإيطالي على ضيفه يونغ بويز السويسري (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويعود الفضل في انتصار الفريق الإيطالي للاعب خط وسطه ماتيو بيسينا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 68 من زمن اللقاء على ملعب "Gewiss Stadium" بمدينة بيرغامو الإيطالية.
⚫️🔵 Atalanta face Swiss opponents for the first time...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 29, 2021
🤔 Group F leaders Young Boys to win again?#UCL
وحقق أتالانتا بذلك انتصاره الأول في الموسم الجديد "للتشامبيونز ليغ" بعد تعادل أمام مضيفه فياريال الإسباني (2-2) يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري على ملعب "لاسيراميكا" في مدينة فياريال، وذلك في مستهل مشوارهما في البطولة.
بينما بدأ يونغ بويز رحلته في البطولة بتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-1) في المباراة التي جمعتهما في اليوم ذاته على ملعب "سويس وانكدورف - Stade de Suisse Wankdorf"، في العاصمة السويسرية برن.
المصدر: RT
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