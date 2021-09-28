ريال مدريد يتعرض لهزيمة تاريخية على يد شيريف (فيديو)

مني ريال مدريد بهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام مضيفه المتواضع فريق شيريف تيراسبول المولدوفي المشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

وسجل هدف الفريق المولدوفي كل من لاعب خط الوسط الأوزبكي دجاسور ياخشيبايف والمدافع اللوكسمبورغي سيباستيان تيل في الدقيقتين (28 و90) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف اليتيم للفريق الملكي من ضربة جزاء في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" الشهير.

وحقق فريق شيريف تيراسبول انتصاره الثاني على التوالي في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الأول على ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني (2-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، في الجولة الافتتاحية "للتشامبيونز ليغ"، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

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بينما توقف رصيد فريق ريال مدريد عند ثلاث نقاط حصدها بعد فوزه على مضيفه إنتر ميلان (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري أيضا، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو، ويحتل المركز الثاني.

ويشغل إنتر ميلان المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة، متقدما بفارق الهداف على شاختيور دونيتسك الأوكراني الرابع، بعد تعادلهما من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم ايضا، في الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

المصدر: RT