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ريال مدريد لتفادي كمين شيريف تيراسبول

الرياضة

ريال مدريد لتفادي كمين شيريف تيراسبول
twitter/realmadridarab
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يستضيف ريال مدريد فريق شيريف تيراسبول المولدوفي المشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء في الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

وسيبدأ الايطالي كارلو أنشيلوتي (62 عاما) المدير الفني للفريق الملكي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة شيريف تيراسبول، على ملعب "سانتياغو برنابيو" الشهير:

في المقابل، اختار الأوكراني يوري فيرنواديوب (55 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة العملاق المدريدي:

وخرج فريق ريال مدريد بفوز صعب من ملعب مضيفه إنتر ميلان (1-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو، في الجولة الافتتاحية "للتشامبيونز ليغ" .

بينما فجر فريق شيريف تيراسبول مفاجأة من العيار الثقيل في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز على ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني (2-0) في المباراة التي جمعتهما في اليوم ذاته.

المصدر: RT 

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