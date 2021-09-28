مباراة تاريخية بين بطلي قارتين!
أعلن اتحادا أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" والأوروبي "يويفا" التوصل لاتفاق على تدشين بطولة كأس "يورو أمريكا"، التي ستجرى بين بطلي القارتين الأوروبية وأمريكا الجنوبية.
ومن المقرر أن تقام مباراة النسخة الأولى لبطولة كأس "يورو أمريكا" في يونيو 2022، وستجمع منتخبي إيطاليا بطل "يورو 2020" والأرجنتين بطل "كوبا أمريكا 2020"، من دون تحديد المكان حتى الآن.
CONMEBOL y UEFA amplían su cooperación— CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) September 28, 2021
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⚽ #EURO2020 winners Italy will meet #CopaAmerica champions Argentina in June 2022.— UEFA (@UEFA) September 28, 2021
🤝 The match is part of the cooperation between UEFA and @CONMEBOL, which includes youth and women’s football, futsal, the exchange of referees and technical training schemes.
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وسيتم تحديد ملعب المباراة في وقت لاحق.
وأوضح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع نظيره الأوروبي "يويفا" على إقامة 3 نسخ من البطولة الجديدة.
يذكرن أن نهائيات بطولتي "يورو 2020" و"كوبا أمريكا 2020" أقيمتا في يونيو 2021، بعد تأجيلهما لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
المصدر: وكالات
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