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بالفيديو.. فتاة تسجل هدفا من منتصف الملعب وبزمن قياسي

الرياضة

بالفيديو.. فتاة تسجل هدفا من منتصف الملعب وبزمن قياسي
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شهدت مباراة بكرة القدم في إطار دوري الجامعات للسيدات، بمدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن الأمريكية، تسجيل هدف سريع بعد مرور (3.20 ثانية) فقط من بداية المواجهة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تسجيل فتاة لهدف من منتصف الملعب بعد تحريك كرة البداية مباشرة، لتحطم بذلك الرقم القياسي للدوري، وسط فرحة عارمة مع زميلاتها.

المصدر: وكالات 

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